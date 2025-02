Sacchetto selvaggio in centro 

Il “sacchetto selvaggio” continua a colpire nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Iglesias. Nonostante l’aumentata sensibilità dei cittadini riguardo il rispetto del decoro urbano e nonostante l’inasprimento delle sanzioni e l’incremento dei controlli anche con l’utilizzo della videosorveglianza, c’è ancora qualcuno che si ostina ad abbandonare rifiuti di ogni genere per la strada e anche negli angoli più suggestivi della città.

Le segnalazioni

Gli ultimi episodi riguardano piazza La Marmora: «Da alcuni giorni - commenta Giuseppe Pilloni, commerciante e presidente del Consorzio Iglesias Città Regia e Centro commerciale naturale - vengono abbandonati in un angolo della piazza, cumuli di spazzatura non differenziata. Dispiace vedere uno degli scorci più caratteristici della città trattato a mo’ di cestino dei rifiuti. Probabilmente - continua Pilloni - ci vorrebbero più controlli e una linea più dura verso chi non rispetta il patrimonio urbano». Interpellato sulla questione, l’assessore all’Ambiente Francesco Melis, puntualizza alcuni concetti già precedentemente espressi in analoghe situazioni: «Innanzitutto vorrei ricordare che la disdicevole pratica dell’abbandono indiscriminato e selvaggio della spazzatura, per quanto sia ancora un problema da estirpare del tutto, è fortunatamente un fenomeno in netta diminuzione. Questo grazie alle campagne di sensibilizzazione, all’aumentato spirito civico dei cittadini e anche per merito dell’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e al potenziamento dei sistemi di controllo». Nonostante tutto ciò, e malgrado la presenza di oltre cento telecamere attive, continuano a spuntare qua e la accumuli di rifiuti che abbruttiscono angoli cittadini che meriterebbero maggior rispetto. «È impossibile - spiega ancora - monitorare costantemente ventiquattro ore su ventiquattro tutti i sistemi di videosorveglianza. Le registrazioni delle telecamere vengono visionate volta per volta nel momento in cui ci vengono segnalati gli abbandoni. Solo in questi casi abbiamo la possibilità di risalire ai trasgressori. Per questo tengo ribadire che tutti i sistemi di controllo da noi adottati rappresentano un valido ed efficace deterrente, ma quello che più conta è sempre lo spirito civico di ciascun cittadino: in assenza di questo ci sarà sempre almeno un sacchetto abbandonato a se stesso».

