Sacchetto selvaggio, boom di multe 

Sanzioni più che raddoppiate da giugno - passate da 54 a oltre 150 - dieci quelle scattate nell’ultima settimana. Conseguenza del potenziamento dei controlli della Polizia locale in tutta la città sul fronte dell’abbandono dei rifiuti, ma anche grazie alle telecamere posizionate nei punti strategici del territorio dove regna il fenomeno del sacchetto selvaggio. E merito dei quartesi che - sempre più numerosi - segnalano ai vigili urbani comportamenti scorretti in diretta.

Il bilancio

Nei primi sei mesi dell’anno si contavano 54 verbali stilati dai vigili urbani nell’ambito dei controlli di vigilanza ambientale in città, l’ultimo report aggiornato riporta invece oltre 150 sanzioni dall’inizio del 2024. Di fatto quasi cento sono scattate fra luglio e agosto, il classico periodo di ferie che però non ha rallentato l’attività della Polizia locale. «Anzi, il lavoro di monitoraggio del territorio è stato potenziato», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «grazie ai nostri vigili che a turno, nonostante la carenza d’organico, riescono a garantire la loro presenza in tutta la città». Sopralluoghi, ronde a piedi, pattugliamenti a bordo dei mezzi di servizio, e le fototrappole tenute costantemente sotto controllo. «Un investimento che questa amministrazione ha voluto fare, e che si sta rivelando utile», aggiunge Sanna riferendosi al sistema di videosorveglianza dedicato alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Aumenta anche la collaborazione dei cittadini. «Sono sempre di più i quartesi che segnalano episodi e comportamenti scorretti, questo consente ai nostri vigili di intervenire con verifiche mirate e di sanzionare i trasgressori», spiega il vicesindaco. «È dall’inizio della consiliatura che cerchiamo di ristabilire un clima di reciproca fiducia fra amministrazione comunale e cittadini, finalmente il messaggio è stato recepito e inizia a dare dei buoni risultati».

Gli evasori

Abbandono dei rifiuti che, quasi sempre, va di pari passo con l’evasione della Tari. I trasgressori sono di fatto residenti in città, non tutti quartesi d’origine, che decidono di liberarsi della spazzatura dentro o a ridosso dei cestini pubblici. «Bisogna fare una distinzione fra chi abbandona i rifiuti e chi li conferisce senza rispettare le regole», evidenzia Sanna, «i primi sicuramente non pagano il tributo. C’è da dire poi che Quartu è un territorio di passaggio, fra 554, la 125 e la Provinciale 17: questa posizione espone la città al famoso “lancio del sacchetto” dal finestrino. Diciamo che i fenomeni da contrastare sono diversi, non sempre tutti da attribuire ai residenti in città». Nel frattempo si continua con le sanzioni. «Un dovere nei confronti di quei cittadini diligenti, fortunatamente la maggioranza, che pagano la Tari e conferiscono i rifiuti seguendo le norme e i regolamenti», conclude il vicesindaco.

