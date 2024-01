Sacchetti per i rifiuti, esplode la polemica 

Il richiamo del sindaco Emidio Contini sul corretto uso di contenitori integri o buste biodegradabili per il conferimento dell’umido fa esplodere le polemiche in paese. Le lamentele dei cittadini infiammano il gruppo Facebook “Sei di Ussana se…”. Tante le doglianze dei cittadini sulla nota pubblicata nel sito istituzionale del Comune: le tasse sui rifiuti sarebbero eccessivamente alte per il servizio offerto e l’amministrazione non consegnerebbe né le buste né i mastelli per i rifiuti.

Le lamentele

Alcuni utenti lamentano il fatto che, rispetto al costo della Tari, l’amministrazione e la Cosir, la ditta che si occupa dei rifiuti, consegnano le buste idonee: «Usiamo quelle che già abbiamo, dato che non le forniscono e paghiamo tanto di immondizia», si legge in un post mentre altri residenti sottolineano il fatto che in altri paesi del circondario il Comune consegna i sacchetti giusti.

In Aula

A confermare l’alto costo dei rifiuti è Paolo Loddo, capogruppo di minoranza, secondo cui ciò è da imputare alla mancanza di un appalto a lungo termine per la gestione dei rifiuti: «Il problema è che questa maggioranza per oltre nove anni anziché predisporre un bando pluriennale ha fatto proroghe su proroghe ogni sei mesi circa e questo ha fatto sì che il costo del servizio aumentasse», spiega Loddo. Di parere opposto Contini, secondo cui l’imposta sarebbe adeguata al servizio offerto che, comunque, cambierà a breve: «È vero, al momento non è prevista la consegna dei sacchetti per i rifiuti - afferma il primo cittadino - ma nel nuovo appalto che entrerà in vigore a giugno abbiamo inserito anche questo servizio».

I contenitori

Ma questo non sarebbe l’unico problema. Secondo quanto si racconta nel social network, oltre ai sacchetti, da tempo l’amministrazione non consegnerebbe più i bidoni da utilizzare per conferire l’umido, il secco, la plastica, la carta e il vetro: «Approfitto per ricordare che la sottoscritta attende i bidoni della differenziata da circa due anni - si legge ancora - e dopo varie email di sollecito nessuno si è mai visto nè sentito». Un problema legato, secondo il sindaco, alla scarsità di personale negli uffici comunali: «Abbiamo messo a bilancio una somma importante per acquistare i mastelli per le nuove utenze ma dobbiamo rispettare i tempi degli uffici che devono fare i conti con un’enorme mole di lavoro». Grandi speranze quindi per il nuovo anno, in cui si prevede un miglioramento della raccolta rifiuti attraverso anche l’implementazione di nuovi spazi e contenitori e la ristrutturazione dell’ecocentro prevista per i prossimi mesi.

