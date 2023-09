Sacchetti nei cestini: multati due turisti  

Piccoli cestini portarifiuti in centro utilizzati indebitamente dai turisti (e talvolta dai residenti) per buttarci bustoni di spazzatura indifferenziata. Con il rischio che alcuni di questi cestini si trasformino in mini-discariche. Per questo la polizia locale, guidata da Pier Luigi Casu, è in campo per sanzionare i responsabili. «Ricordiamo - ha sottolineato il comandante - che nei cestini possono essere conferiti solo cartacce o altri rifiuti di piccole dimensioni, non certo bustoni. Purtroppo ci sono tanti incivili che continuano ad agire nel più totale disprezzo delle regole».

Nei giorni scorsi, grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, è stato immortalato un turista bergamasco mentre buttava una busta nel cestino di via degli Oleandri: dovrà pagare 250 euro di multa. Un altro turista, stavolta piemontese, è stato invece sorpreso mentre abbandonava tre sacchi di spazzatura in piazza Margherita Hack: anche per lui 250 euro di multa. Ma sarebbero in arrivo numerose altre sanzioni per altrettante persone pizzicate dalle telecamere sempre mentre si disfavano dei bustoni indifferenziati di spazzatura. (g. a.)

