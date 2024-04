Sacchetti, lo scherzo dell’ex 

Dinamo Sassari 91

Pesaro 96

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (4/7, 1/4, 4 r.), Pisano ne, Treier ne, Tyree 22 (6/9, 2/5, 5 r.), Kruslin (2 r.), Raspino ne, Gandini ne, Diop 5 (2/2, 3 r.), Gombauld 12 (6/6, 5 r.), McKinnie 19 (6/6, 1/1, 7 r.), Jefferson 11 (3/7 da tre, 1 r.), Charalampopoulos 11 (2/2, 2/4, 5 r.). All. Markovic

Carpegna Prosc. Pesaro : McDuffie 14 (3/8, 0/3, 6 r.), Bluiett 16 (2/3, 4/6, 2 r.), Visconti 5 (1/3 da tre), Foreman 18 (6/10, 2/6), Ford 9 (2/4, 1/3, 1 r.), Maretto ne, Tambone 11 (2/3, 2/2, 3 r.), Cinciarini 8 (3/4, 0/3, 7 r.), Mazzola 15 (2/3, 2/3, 2 r.), Fainke ne. All. Sacchetti

Arbitri : Borgioni, Paglialunga e Bartolomeo

Parziali: 26-28; 46-50; 72-66.

Note . Tiri liberi: Sassari 12/18; Pesaro 20/22. Percentuali di tiro Sassari 35/54 (9/22 da tre, ro 6 rd 27); Pesaro 32/64 (12/29 da tre, ro 6 rd 16).

sassari. Il basket a modo Meo funziona ancora. Si corre, si tira molto da tre con fiducia. Se ne accorge a suo discapito la Dinamo che si fa sorprendere dal fanalino di coda Pesaro, mai vincente al PalaSerradimigni. Finisce 91-96 una gara iniziata col consueto affettuoso applauso dei tifosi al coach che ha portato Sassari in serie A e poi sino allo scudetto (meno calore da parte dei vertici societari). Con la sconfitta il Banco vede dimezzarsi le possibilità di centrare i playoff scudetto. Il paradosso della formazione di Markovic è proprio aver vinto le partite sulla carta quasi impossibili o comunque ad alto rischio (Virtus Bologna, Venezia, Brescia e Brindisi in trasferta) e aver perso quelle più abbordabili (a Trento e ora in casa contro Pesaro).

Le dichiarazioni

Aver accettato l'elevato ritmo di una Pesaro senza un centro vero (Totè infortunato) ma solo con guardie e ali è stato un errore che ha portato a perdere ben 18 palloni ma soprattutto a far giocare gli ospiti in un terreno più consono. Il tecnico Nenad Markovic ha detto: «Mi aspettavo una partita del genere da parte loro, ma non mi aspettavo di giocare così noi, senza concentrazione, con confusione, non giocando da squadra e facendo quello che avevamo preparato, ma cercando di risolverla individualmente. Siamo stati completamente fuori dal ritmo della partita per molto tempo».

Le svolte

Buono l'approccio (15-6 al 4' con le triple di Tyree e Jefferson) ma Cinciarini col suo gioco spalle a canestro ha ridato fiducia a Pesaro che poi è risalita e con un break da 10-0 a cavallo del primo quarto ha provato a scappare: 26-33 al 12'.

Dopo l'intervallo si è vista una Dinamo più attenta e aggressiva in difesa: +6. Nell'ultima frazione però la difesa ha perso colpi nonostante l'alternanza di quintetto piccolo e alto. Pesaro trascinata da Foreman e Bluiett è apparsa decisamente più cattiva e lucida nelle scelte..

