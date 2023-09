Sacchetti di rifiuti nel Riu Nou ripulito 

I lavori in corso lungo il Riu Nou non frenano il lancio del sacchetto nel letto del fiume. Nei giorni scorsi il Comune aveva fatto rimuovere alcune buste di rifiuti lanciate probabilmente dal ponte in via Vienna, ieri l’ennesimo sacco comparso lungo gli argini del canale.

Nel frattempo il cantiere per mettere in sicurezza il rio che attraversa Selargius continua e, imprevisti permettendo, verrà completato entro l’inverno: i lavori in progetto si concentrano nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo lungo gli argini necessarie per frenare la ricrescita delle canne.

