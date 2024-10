Sacchetti dei rifiuti abbandonati 

Camion e operai del Comune all’opera ogni giorno per ripulire il territorio dai rifiuti gettati per strada dagli incivili. L’ultimo episodio all’inizio della settimana: sacchi di spazzatura e contenitori vari sono stati abbandonati nel centro di Olia Speciosa.

«Stiamo lavorando in tempo reale – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – per contrastare questi atti di inciviltà che sono anche uno sfregio al patrimonio ambientale. L’intervento immediato del Comune non può e non deve essere considerato una soluzione ordinaria, è dovere di una intera comunità reagire con fermezza a questi comportamenti da parte di pochi incivili». Murgioni assicura che «monitoreremo attentamente il territorio e segnaleremo alle autorità competenti ogni violazione».

La richiesta, da parte dei cittadini, è anche quella di piazzare più fototrappole per incastrare i responsabili. (g. a.)

