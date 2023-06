Saccheggiava il conto dell’assistita 

È accusata di aver sostenuto cure odontoiatriche in Toscana, aver acquistato gioielli, polizze vita, costosi vestiti per se e per dei bambini. Ma anche di aver pagato la ristrutturazione di due B&b, a Oliena e Sassari. Operazioni effettuate con l’utilizzo dei soldi di una ex dirigente medico di Siniscola, 69 anni, donna che avrebbe dovuto tutelare. Invece, le avrebbe saccheggiato il conto. Sono queste le pesanti accuse nei confronti di Roberta Barabino, 37 anni, amministratrice di sostegno nominata dal Tribunale di Nuoro arrestata ieri dai carabinieri di Siniscola e dai militari della Guardia di Finanza di Nuoro, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip Mauro Pusceddu, su richiesta del Procuratore Patrizia Castaldini e dei sostituti Riccardo Belfiori ed Elena Desole. La professionista, difesa dall’avvocato di Sassari, Antonio Secci, è stata portata in carcere a Bancali. Il marito, Graziano Coinu, 40 anni, militare, è ai domiciliari.

Le accuse

I reati contestati alla Barabino sono peculato, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici) mentre per il marito l’accusa è riciclaggio. Un’inchiesta che dopo le misure cautelari di ieri pare solo all’inizio: «L’attività investigativa, grazie anche alla collaborazione dei colleghi della Guardia di Finanza – ha detto il capitano della compagnia di Siniscola, Fabrizio Borghini – ha consentito di ricostruire un quadro più interessate e ampio di quello che si era delineato». L’inchiesta ha ricostruito un vorticoso giro di denaro, 195 mila euro, che secondo l’accusa, sarebbe finito nelle tasche dei due indagati, ma apparteneva agli assistiti della Barabino. «Gli specialisti del Cfda, ci aiuteranno nelle analisi di ulteriori forme di occultamento» ha sottolineato il tenente colonnello del Pef della Gdf, Filippo Cea.

La denuncia

Nel marzo del 2021 uno dei fratelli dell’ex dirigente dell’Asl, allarmato da una spesa segnalata dalla banca per quasi 20 mila euro in cure odontoiatriche in Toscana fece denuncia. «L’amministratrice falsificava il rendiconto annuale al giudice tutelare che era ignaro – ha spiegato al Castaldini – avrebbe falsificato anche la firma del giudice presentata alla banche». Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo per equivalente, di due immobili a Oliena e Sassari adibiti a B&b.

RIPRODUZIONE RISERVATA