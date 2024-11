«Saccargia illumini la politica sarda» 

Canti, lumicini e una catena umana per difendere la basilica dall’assalto eolico. I comitati legati alla rete di Pratobello si sono ritrovati ieri sera a Saccargia, in territorio di Codrongianos, per denunciare l’assedio delle nuove turbine eoliche, ma anche l’atteggiamento passivo della politica sarda rispetto ai progetti di chi vuole speculare in Sardegna con le energie rinnovabili. Uno spirito, quello di Pratobello e di Saccargia, che ha portato a 211mila firme a sostegno di un progetto di legge di iniziativa popolare che aspetta l’attenzione concreta del Consiglio regionale.

