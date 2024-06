Da Pratobello a Saccargia. Il grande raduno contro l’assalto degli speculatori rievoca la rivolta popolare del 1969. Intanto i comitati organizzatori rilanciano: «Questo è solo l’inizio della mobilitazione, continueremo a farci sentire. Non consentiremo che l’Isola sia assediata da torri eoliche e pannelli fotovoltaici». A Carloforte l’amministrazione comunale chiama a raccolta tutto il paese per dire no ai progetti off shore.

