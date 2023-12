Sabotaggio, italo-russo in cella 

Mosca. Una storia dai contorni oscuri, sullo sfondo del conflitto in Ucraina, delle guerre tra servizi segreti e dei sabotaggi che colpiscono in profondità il territorio russo. È questa la vicenda che ha per protagonista un russo con seconda cittadinanza italiana fermato dagli apparati d’intelligence di Mosca con l’accusa di avere attaccato una base militare russa e una ferrovia facendo deragliare un treno merci.

A Ryazan, capoluogo dell’omonima regione, 200 chilometri a sud-est di Mosca, è stato incarcerato l’uomo, di 35 anni, che secondo il servizio di controspionaggio di Mosca, l’Fsb, era stato ingaggiato da febbraio dagli agenti segreti militari ucraini (Gur). L’Fsb e il Comitato investigativo russo, titolare delle inchieste più scottanti, non fanno il nome del fermato. Ma secondo il sito del quotidiano Moskovsky Komsomolets, si tratterebbe di Ruslan Sidiki, descritto come un tipo avventuroso e molto attivo sui social. Negli ultimi anni avrebbe girato in bicicletta la Russia centrale. Sempre secondo il Moskovsky Komsomolets, l’uomo è stato ammanettato all’aeroporto moscovita di Vnukovo, non è chiaro se mentre era in partenza o in arrivo. Fonti ufficiose confermano che il fermato, nato in Italia da madre russa, è iscritto all’Anagrafe degli italiani all’estero.

