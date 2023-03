Sabotaggio gasdotti,  Mosca contro gli Usa: «Siete voi i colpevoli» 

Mosca. «Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti», dice il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul Nord Stream. E aggiunge che le presunte indiscrezioni fatte trapelare da fonti americane e pubblicate dal New York Times secondo le quali l'attacco sarebbe stato compiuto da «un gruppo pro-ucraino» sono «un tentativo da poco per sviare l'opinione pubblica internazionale».

I fatti

Lo scorso settembre, i due famosi progetti di gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegavano la Russia alla Germania attraverso il mar Baltico, sono stati irrimediabilmente danneggiati sui fondali marini. Il New York Times ha pubblicato nei giorni scorsi un’inchiesta in cui risulta che a danneggiare gli impianti sia stato un gruppo “pro Ucraina”, anche se non viene indicato nessun coinvolgimento di Zelensky e del suo governo. Ma per Mosca la colpa è degli Stati Uniti. «La Russia penserà a come rispondere all'Occidente se un’indagine obiettiva e imparziale sulle esplosioni nei gasdotti Nord Stream dovesse essere bloccata», aggiunge il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov, in un'intervista alla tv di Stato russa ripresa dalla Tass.

La difesa

«L'Ucraina non è coinvolta nelle esplosioni al gasdotto Nord Stream», replica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con la premier finlandese Sanna Marin a Kiev. «Gli ucraini sicuramente non l'hanno fatto. E questa è la cosa più importante». Secondo il presidente ucraino, le informazioni sul presunto collegamento tra Kiev con gli attacchi del Nord Stream vengono diffuse per rallentare gli aiuti occidentali all'Ucraina. «Penso che sia molto pericoloso che alcuni media indipendenti, che ho sempre trattato con grande rispetto, prendano tali misure. Penso sia sbagliato, fa il gioco della Russia».