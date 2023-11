Saboris, un altro bagno di folla 

Successo in linea con i precedenti appuntamenti (Gergei, Selegas, Serri e Siurgus Donigala) per la quinta tappa di Saboris Antigus andata in scena ieri a Gesico, dove dalle prime ore della mattina il centro storico ha offerto lo spettacolo d’arte varia degli stand con l’esposizione e la degustazione dei prodotti tipici e le dimostrazioni dell’artigianato locale e degli antichi mestieri.

Una ricetta vincente grazie a un ricco programma capace di mescolare buon cibo e ottime ricette, i mestieri di una volta, antiche chiese, una natura quasi incontaminata e numerosi importanti siti archeologici. C’era il pubblico delle grandi occasioni a seguire il laboratorio di creazione di bronzetti, la mostra etnografica, la mostra genealogica delle famiglie gesichesi e trexentesi, il Campo medievale con i giochi per bambini e il tiro con l’arco a cura del gruppo Corporazione Arcieri Medievali di Sanluri, la mostra Civiltà Sarda a cura di Andrea Loddo al Museo gestito dalla Cooperativa Antes allestito a Casa Dessì. (sev. sir.)

