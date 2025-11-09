Saboris, numeri record dopo la pioggia 

Pienone anche a Serri per il terzo appuntamento stagionale con Saboris Antigus. Ieri la giornata è cominciata con una pioggia intensa, ma dopo le 11 il sole ha prevalso sulle nuvole. Così anche Serri ha fatto un record di presenze con migliaia di persone che hanno invaso il paese muovendosi incuriosita fra bancarelle, cortili aperti, vecchie case, chiese e mostre.

Numeri superiori a quelli dell’edizione dell’anno scorso sia come presenze sia come espositori: 160 stand hanno occupato ogni spazio disponibile proponendo prodotti dell’artigianato tradizionale, hobbisti con i loro lavori e tanti punti ristoro che hanno deliziato tutti i palati.

Ieri a Serri ha vinto l’ospitalità e soprattutto la coesione e l’entusiasmo della gente di un piccolo paese che si è impegnata per mostrare ai tanti visitatori la propria identità attraverso la propria tradizione culinaria, con la propria musica e i propri balli, nonché quell’eredità archeologica che è diventata un segno distintivo. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA