Saboris, centro storico preso d’assalto 

La formula di Saboris Antigus ancora una volta si conferma vincente. Ieri, dopo il successo delle precedenti tappe, è toccato a Guasila accogliere la manifestazione che mette insieme i buoni sapori e le antiche tradizioni di Trexenta e Sarcidano.

Il centro storico ha ospitato il percorso enogastronomico con le esposizione di artigiani, commercianti, hobbisti e le dimostrazioni degli antichi mestieri. Gli organizzatori hanno pensato anche ai più piccoli proponendo il laboratorio di lettura e il laboratorio del gusto “Mani in pasta” curato da Alessandro Falchi. I canti e i balli tradizionali hanno visto protagonisti il gruppo Sabores de Beranu, l’Orchestra Popolare Sarda, il coro polifonico Cantos de Jara di Gesturi, il collettivo Su Cunzertu Antigu e i gruppi Cordas et Cannas e Poesias.

Con la tappa di Guasila, Saboris Antigus 2025 rinnova la sua missione di valorizzare le comunità locali attraverso le arti, i sapori e le tradizioni che raccontano la Sardegna più autentica. (sev. sir.)

