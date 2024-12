Saboris, bagno di folla tra gli stand 

Anche a Nurri Saboris Antigus si è confermata una manifestazione di successo. Una conferma per il territorio del Sarcidano e della Trexenta che ormai da diversi anni stanno lavorando insieme. Centinaia le bancarelle addobbate per le feste disseminate nel lungo percorso creato nel centro del paese. Strade colme di persone fin dalla mattina quando sono stati aperti gli stand, dato il via alle visite, ai laboratori, alle dimostrazioni di arti e mestieri.

Nonostante il freddo pungente e la minaccia di pioggia la manifestazione si è svolta secondo il programma con le sfilate delle maschere tipiche, la musica, l’esposizione e degustazione di prodotti tipici. I punti di forza di Saboris restano comunque i luoghi di ristoro allestiti in più zone del paese e nelle strutture recettive. Ognuno con le sue caratteristiche hanno offerto ai visitatori una vasta scelta dai piatti della tradizione nuorese al cibo da strada. Prossimo appuntamento a Mandas che chiuderà l’edizione 2024 di Saboris Antigus. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA