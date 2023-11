Saboris antigus, vigilia con la vitella 

Selegas è pronta ad ospitare la seconda tappa di Saboris Antigus. Un ricco programma e un’anteprima sabato che prevede la cottura della vitella in Piazza Imperiale e il concerto dei Dilliriana.

Domenica si entrerà nel vivo della manifestazione, con l’apertura alle 9 degli stand di prodotti tipici e artigianato nel centro storico. Sarà possibile visitare le case padronali, le Chiese di Sant’Anna, San Gioacchino, il Museo d’Arte Sacra e la mostra fotografica “Ricordi di Selegas e Seuni” – Sa Ziminera. Ci sarà, inoltre, un tour dei murales con partenza dall’info point.

A partire dalle 10 i laboratori del gusto a Casa Erriu con preparazione e degustazione gratuita di dolci, pane e formaggio. Dalle 10,30 sfileranno i gruppi folk accompagnati da Andrea Sollai all’organetto, Marco Sollai alla fisarmonica e Tonio Loi alle launeddas.

Dalle 15,30 le vie del centro storico di Selegas saranno animate dalle maschere tradizionali come Sos Merdules Bezzos di Ottana e i Mamutzones Antigos di Samugheo. Alle 16.45 i giochi per bambini a cura del gruppo Let’s Rox Animazione e alle 17, in piazza Imperiale, il concerto di Giuliano Marongiu e Maria Luisa Congiu. In chiusura, alle 18, uno spettacolo pirotecnico.

