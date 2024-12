Saboris antigus sconfigge vento e pioggia 

Vento e pioggia non hanno fermato la settima tappa della rassegna itinerante Saboris Antigus ieri, in occasione della Festa dell’Immacolata, a Guasila. A causa del maltempo però è stato necessario rivedere la programmazione: stand e bancarelle all’aperto di hobbisti e artigiani non hanno potuto esporre i loro prodotti, i numerosi visitatori si sono dovuti “accontentare” delle comunque numerose attività al chiuso.

Particolarmente apprezzate le visite ai musei e nei tanti luoghi di cultura del paese della Trexenta, legati alle tradizioni contadine e alla produzione di grano duro. Tra antichi mestieri, laboratori del gusto (tra i quali quello dedicato ai bambini), spettacoli musicali e momenti di approfondimento storico, Guasila ha offerto una giornata ricca di emozioni, guidando i partecipanti in un percorso tra sapori e memorie. Seguitissimo lo show cooking di Luigi Pomata condotto da Gianluca Medas con degustazione del piatto dello chef accompagnato da prodotti tipici. (sev. sir.)

