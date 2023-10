Saboris antigus punta al salto di qualità 

L’ormai tradizionale rassegna itinerante Saboris Antigus spegne quest'anno dieci candeline. Un compleanno importante per i nove Comuni di Trexenta e Sarcidano che hanno deciso di unirsi in circuito insieme alla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

Ad aprire l'edizione targata 2023 è Gergei , il 29 ottobre. A seguire il 5 novembre Selegas e il 12 Serri , il 19 Siurgus Donigala e il 26 Gesico . A dicembre il 3 è la volta di Suelli , l’8 Guasila , il 17 Mandas e il 23 dicembre tappa conclusiva a Nurri .

La missione

La rassegna nasce dieci anni fa con l’obiettivo di promuovere i prodotti del territorio ed è poi cresciuta edizione dopo edizione puntando sulle ricchezze del territorio: dall’arte, alla cultura, passando per le tradizioni più autentiche. Saboris Antigus, dunque, non è soltanto una serie di nove appuntamenti annuali. È un ambizioso progetto che vuole attrarre il turismo in quest'area interna dell'Isola in ogni periodo dell'anno, oltre le giornate di festa.

La vetrina

È dalla volontà di dare al visitatore la possibilità di addentrarsi nella cultura locale che nasce l'esigenza di aprire le antiche dimore e le chiese, rendere accessibili i siti archeologici, animare i centri storici con artigiani e hobbisti e con dimostrazioni pratiche del loro lavoro, insieme alla possibilità di esposizione e vendita delle loro creazioni. Tutto questo senza mai trascurare il cuore della manifestazione, che resta il cibo attraverso la promozione dei prodotti tipici e le eccellenze locali. Ogni Comune infatti, con le varie degustazioni, cercherà di valorizzare i propri piatti tipici.

Le novità

Una manifestazione di queste dimensioni non poteva non prevedere l'Oasi per nonni e famiglie: spazi pensati per offrire agli anziani momenti di serenità e riposo e un angolo speciale dedicato a chi porterà alla manifestazione neonati e bambini piccoli. Si tratta di spazi chiaramente segnalati lungo il percorso e all'interno delle brouchure dell'evento, distribuite durante la manifestazione. All'interno saranno disponibili la mappa del paese, i luoghi di ristoro e i punti di interesse, così come l’intero programma della giornata. Insomma, tutto è pronto per il viaggio alla scoperta dei buoni sapori e delle antiche tradizioni della Trexenta e del Sarcidano.

Soddisfatta Paola Casula, presidente Unione dei Comuni della Trexenta e sindaca di Guasila: «Ci stiamo preparando per ospitare al meglio i visitatori anche attraverso nuove forme di accoglienza alternative e prestando maggiore attenzione al bisogno del visitatore. Ci sarà uno sforzo per garantire buon cibo, spettacoli e per vivere insieme le nostre tradizioni.

Saboris antigus è una kermesse a vocazione turistica e di promozione del cibo, ma è anche un esempio di comunità e che la vita nei paesi ha una dimensione unica.