Saboris Antigus, paese in festa 

L’ospitalità di Siurgus Donigala si conferma l’ingrediente più prezioso della rassegna Saboris Antigus. Ieri, dalle prime ore della mattina sino a tarda sera, visitatori arrivati da tutta la Sardegna hanno preso d’assalto il paese della Trexenta che per l’occasione ha aperto lo scrigno dei suoi tesori. Un’intera giornata dedicata all’incontro tra sapori, cultura, arte e tradizioni andata in scena nel centro, popolato per l’occasione da espositori, hobbisti, produttori e artigiani.

Numerosi i punti ristoro allestiti nelle vie del centro, con piatti a base di prodotti tipici della tradizione locale (derivati del grano, pane, pasta, salumi, insaccati, carni locali, formaggi, miele, vini e liquori) che hanno allietato il palato di migliaia di persone. Mostre, esposizioni e monumenti aperti, musica etnica, spettacoli itineranti, balli in piazza, laboratori del gusto e dell’artigianato, balli, canti folk, intrattenimento, comicità e l’esibizione di Is Scruzzonis, le maschere tradizionali: sono stati questi i momenti clou della manifestazione. (sev. sir.)

