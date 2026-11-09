Saboris Antigus non ha deluso: in migliaia per cibo e tradizioni 

Saboris Antigus conquista anche Serri. Sono state infatti migliaia le persone che domenica hanno raggiunto il piccolo centro del Sarcidano. «Il successo di questa edizione», ha detto il sindaco Samuele Gaviano, «è il risultato di un grande lavoro di squadra, dietro ogni dettaglio ci sono impegno, passione e amore per una comunità che crede nel valore delle proprie tradizioni e sa quanto sia importante custodirle e condividerle». Centinaia le bancarelle di ogni tipo che si sono snodate lungo tutto il percorso, decine e decine i punti di ristoro che hanno proposto tradizione e innovazione senza staccarsi mai troppo dalla cultura culinaria del Posto.

Tanti i visitatori che hanno scelto di fare il tour dei murales e il percorso religioso, senza dimenticare tutti coloro che hanno scelto di vistare anche il sito archeologico di Santa Vittoria fiore all'occhiello del patrimonio serrese. «È stato davvero bello vedere il nostro paese così vivo e accogliente», ha aggiunto Gaviano «le vie affollate, le case aperte, i profumi che si mescolavano nell'aria, le mani sapienti di chi custodisce antichi saperi, i sorrisi di chi raccontava con orgoglio la propria storia». Serri ha offerto proprio tutto questo alle famiglie, ai tanti giovani, agli adulti e anziani che hanno scelto di trascorrere la domenica nel cuore di un territorio che ha scelto di puntare sulla tradizione, sull'archeologia, sulla sua storia per aprirsi all'esterno e mostrare le sue peculiarità e i suoi punti di forza. Prossima tappa di Saboris domenica 15 novembre a Siurgus Donigala.

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