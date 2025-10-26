Saboris antigus, in migliaia per il debutto 

Saboris Antigus conferma il successo di questi anni. L'edizione 2025, cominciata ieri a Gergei, ha registrato migliaia di presenze. Fin dalla mattina le strade del piccolo paese del Sarcidano si sono riempite di visitatori: giovani, meno giovani, famiglie, gente del posto, stranieri, curiosi e amanti di manifestazioni enogastronomiche. Per l'occasione le abitazioni più antiche hanno aperto i cortili per laboratori, dimostrazioni e per mostrare arredi antichi e utensili.

Nonostante il sopraggiungere in serata di un venticello fastidioso e il cambio dell'orario, le persone si sono aggirate fra le bancarelle fino a tardi, accompagnati da sfilate di maschere tipiche e da musica tradizionale. La tradizione, la cultura, il buon cibo e il buon bere si confermano gli ingredienti trainanti per questo tipo di intrattenimento.

