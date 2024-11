Saboris Antigus, il paese si mette in vetrina 

Continuano gli appuntamenti di Saboris Antigus con la quinta tappa di Gesico. Il via come di consueto dalle 9 nel centro storico con le esposizioni di tipicità locali, mentre cultura e tesori museali saranno protagonisti grazie ai laboratori di archeologia a Casa Dessì: il restauro ceramico con Martina Usai (Antes), la mostra di Giuseppe Cabras “Ossidiana: l’oro nero dei Sardi” e alle 10.30 “Antichi oceani”, l’esposizione dei preziosi fossili della collezione Dellaca in piazza Umberto I. Alle 10 Gianluca Medas dialoga con le “massaie di Gesico” sulla lavorazione del pane all’ex ludoteca di piazza Mercato, dove si proseguirà con la preparazione di seadas, fatti fritti e ravioli. Alle 11, sul sagrato della Chiesa, il tiro con l’arco del Gruppo Funtana Onnis di Guasila e mezz’ora dopo le degustazioni guidate di vini locali.

Nel pomeriggio la presentazione del libro “Manuale intergalattico di geologia” di Luigi Sanciu, seguita dalle esibizioni delle maschere tradizionali Is Cerbus e Is Scruzzonis. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00, coppie in abito tradizionale sfileranno accompagnate da musicisti itineranti. Dedicata alla musica anche la mostra “L’incisione discografica in Sardegna”. La giornata culminerà nel concerto degli Istentales alle 18 in piazza Mercato e il suggestivo spettacolo pirotecnico. (g. l.)

