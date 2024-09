Saboris antigus, i turisti si prendono per la gola 

I visitatori si prendono per la gola: è l’idea che sta alla base dell’undicesima edizione di “Saboris antigus”, la manifestazione che anima l’autunno nella Trexenta e nel Sarcidano. L’idea, per intendersi, è far assaggiare, nel corso di queste giornate, i piatti tipici della tradizione preparati con i prodotti del posto per convincere i turisti a tornare nel tempo. Niente sembra essere stato lasciato al caso: addirittura, per questa edizione, è stata avviata una collaborazione internazionale.

Gli ospiti

Il 25 e 26 ottobre, nei due giorni che precedono la prima tappa di “Saboris antigus”, sarà presente una delegazione di Creta, l’isola greca che, nel 2026, sarà “Regione gastronomica europea 2026). Gli ospiti saranno protagonisti, insieme ad alcuni chef sardi, di una sorta di jam session culinaria: si scambieranno saperi e ricette dal momento che Creta ha tante affinità con la Trexenta e il Sarcidano, a partire dalla coltivazione del grano passando per la produzione di olio d’oliva di alta qualità e quella del miele e del vino, oltre alla preparazione di prodotti come le lumache.

Il calendario

Nove i paesi coinvolti nella manifestazione, presentata alla Camera di commercio di Cagliari e Oristano, alla presenza, tra gli altri, dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas («Sono qui», spiega, «perché questa manifestazioni aiutano a scoprire le ricchezze culturali dei nostri territori»). Si parte, il 27 ottobre da Gergei . si prosegue a Selegas (3 novembre), Serri (10 novembre), Siurgus Donigala (17 novembre), Gesico (24 novembre), Suelli (1° dicembre), Guasila (8 dicembre), Nurri (17 dicembre) e Mandas (22 dicembre) dove, come è ormai tradizione, si conclude la kermesse autunnale.

L’obiettivo

Al centro di “Saboris Antigus”, questa volta più che mai, c’è il cibo: in programma incontri nel corso dei quali esperti del settore si confronteranno con gli chef. Non soltanto: è prevista anche la realizzazione di un ricettario che ospiterà i piatti tipici della tradizione ma anche le varianti proposte dagli chef. Un ricettario che, quando finalmente realizzato, diventerà una pubblicazione di pregio, dal momento che conterrà anche le immagini realizzate da Francesco Pruneddu, un fotografo specializzato in food photography. C’è dunque la volontà di portare, proprio grazie a “Saboris antigus”, nuovi visitatori in Trexenta e nel Sarcidano nel corso dell’anno. Ma come fare visto che nel territorio non sono tanti né i ristoranti né le strutture destinate all’accoglienza? Si punta all’home restaurant, cioè i visitatori potrebbero fare l’esperienza di mangiare quel cibo direttamente a casa di chi lo prepara. «Da noi», puntualizza il sindaco di Serri Samuele Antonio Gaviano, «tutti prepariamo il pane a casa. I visitatori potrebbero, dunque, toccare con mano la nostra vita di tutti i giorni».

La sostenibilità

Il cibo, al tirar delle somme, che si coniuga con la sostenibilità ambientale. Ed è anche questo uno dei punti di forza della kermesse che promuove l’utilizzo di ingredienti biologici e a filiera corta, la conservazione delle risorse naturali e uno sviluppo diffuso, sostenibile e duraturo grazie soprattutto al coinvolgimento dei produttori presenti sul territorio. Inoltre, nel corso delle nove tappe della manifestazione autunnale, verranno utilizzati esclusivamente prodotti compostabili (posate, piatti, bicchieri, tovaglioli) che ridurranno l’accumulo di rifiuti nell’ambiente.

