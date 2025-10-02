Saboris Antigus fra Trexenta e Sarcidano 

Scalda i motori Saboris Antigus, manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano in collaborazione con la Regione. Giunta al dodicesimo anno, l’edizione 2025 ha il titolo “I sapori dell’accoglienza”. Nove tappe tra la Trexenta e il Sarcidano tra degustazioni e tradizioni: si parte il 26 ottobre a Gergei , a cui seguiranno gli appuntamenti di Selegas , Serri , Siurgus Donigala , Gesico , Suelli , Guasila , Nurri e Mandas , che farà calare il sipario su quest’edizione con la duplice data del 20 e 21 dicembre.

Cultura e gastronomia

«Questa iniziativa valorizza le tradizioni locali. Rispetto alle precedenti edizioni c’è un gemellaggio con la Dalmazia, regione europea per la gastronomia nel 2027: le tradizioni gastronomiche e culturali dalmate si intersecheranno quindi con quelle sarde», commenta Vitangelo Tizzano presidente dell’Azienda Speciale Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. «Vogliamo dare ai turisti, sardi e non, la possibilità di scegliere dove andare, quali piatti tipici e forme di arte e artigianato scegliere. È giusto che ci sia una sinergia tra i comuni: in questo modo l’organizzazione ha continuato a migliorare».

Ospitalità

«Il primo elemento che accoglie non sono i formaggi locali, ma il sorriso delle persone: l’offerta locale non può prescindere dal volto umano di questi Comuni», aggiunge Giuseppina Scorrano, responsabile del Centro Servizi Promozionali per le Imprese della Camera di Commercio. «Quest’anno parleranno le persone che continuano a vivere in questi comuni. Saboris Antigus può essere un piccolo passo per combattere lo spopolamento. A fine stagione sarà pubblicata una “guida di viaggio” attraverso i prodotti e le pietanze». Sul gemellaggio con la Dalmazia: «Sono regioni simili. Oltre che di pietanze, è anche uno scambio di metodi, esperienze e buone prassi. Infatti, il gemellaggio con Creta ha portato a delle buone prassi».

Promozione

«Il tema di quest’anno è interessante: in vetrina non c’è solo il cibo, ma l’accoglienza e ospitalità della Trexenta e del Sarcidano», afferma il sindaco di Serri, Samuele Gaviano. «Ed è un’accoglienza che i visitatori possono trovare tutto l’anno». Gaviano pone l’accento sull’importanza della sinergia nel territorio: «Tra i sindaci c’è un rapporto familiare».

«I cittadini sanno che sta per aprirsi il palcoscenico» afferma il sindaco di Siurgus Donigala, Antonello Perra. «solo nel nostro paese abbiamo 4 strutture ricettive in più rispetto all’anno scorso: si è capito che queste manifestazioni attraggono persone. Abbiamo anche strutture per i camper». Ma non solo: «Diemila posti in più per mangiare. È una manifestazione importante anche nel contrasto allo spopolamento: c’è la consapevolezza che le attività rurali possono sostenere l’economia dei territori e paesi». E si parla di ricadute economiche che vanno dai 100 ai 200.000 euro per ogni comune coinvolto.

RIPRODUZIONE RISERVATA