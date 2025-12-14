VaiOnline
Nurri
15 dicembre 2025 alle 00:39

Saboris Antigus fa il pieno di visitatori 

Una tappa da tutto esaurito a Nurri per Saboris Antigus. La manifestazione itinerante giunta alla settima edizione che anche quest’anno – dal 26 ottobre al 21 dicembre – riscopre i sapori e le tradizioni dei paesi della Trexenta e del Sarcidano.

Ieri le vie del centro del piccolo borgo sono state invase dai visitatori che hanno potuto assaporare i prodotti locali e ammirare la preparazione dei piatti tipici negli stand allestiti per l’occasione. Spazio anche alla sfilata dei gruppi in abito tradizionale, i balli itineranti e le esibizioni musicali. «Una fiumana di gente», dice il sindaco Antonello Atzeni. Cortili aperti, visite guidate, attrazioni in tutte le strade e laboratori esperienziali: Nurri ha offerto il meglio di sé. Il concerto degli Istentales e i fuochi d’artificio hanno concluso una giornata che ha confermato il successo della manifestazione che il prossimo fine settimana farà tappa a Mandas. ( s. g. )

