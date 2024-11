Saboris Antigus è un successo 

Saboris Antigus a Selegas si conferma un appuntamento di successo, capace di riunire migliaia di persone. Anche per questa edizione, il doppio appuntamento del sabato, che anticipa la tappa ufficiale, ha riscosso grande partecipazione grazie all’esibizione del gruppo A Ballare, che ha intrattenuto i visitatori con canti e balli tradizionali. Ieri il centro storico del piccolo borgo ha visto per tutta la giornata un flusso continuo di visitatori, che hanno potuto godere delle eccellenze enogastronomiche locali: i profumi dei piatti tipici come il pane fatto in casa, i formaggi artigianali, il gateau, il miele e “sa trutta antiga”, la torta tradizionale. Tanta affluenza anche nelle case padronali, nella chiesa di Sant’Anna e Gioachino, nel museo di arte sacra e per il tour dei murales. Stand e laboratori dimostrativi hanno permesso di assistere dal vivo alla creazione di manufatti tipici, dal pane alle ceramiche. Molto apprezzate anche le esibizioni di gruppi folk e la sfilata delle maschere con Is mustayonis e s’orku foresu di Sestu, Su Boinarxiu e su pastori di Teulada e Is Scruzzonis di Siurgus Donigala e i musicisti sardi, tra cui Marcello Caredda, Tonio Loi, Andrea Sollai e l’atteso concerto di Maria Giovanna Cherchi

