“Saboris Antigus” da (ri)scoprire 

Ci sono tre modi di raccontare la tradizione: inventarla; orecchiarne alcuni fattori e rivestirli dei must della cultura del proprio tempo e, infine, raccoglierla con un paziente e certosino lavoro, quasi matematico e riferirla.

Il ricettario di “Saboris Antigus”, antichi sapori nella musicale lingua del sud della Sardegna, è un esempio adamantino dell’ultimo modo di raccogliere, custodire e tramandare ciò che di bello è stato.

La tradizione

Già il termine tradizione contiene, in realtà, una polisemia intrinseca. Tradizione come traditio, l’atto materiale di far passare da una mano a quell’altra un libro, un foglio, una chiave, un gioiello e conferirne, con un gesto che vale come un atto notarile, il possesso, il potere di fatto. Ma tradizione come sinonimo di un bene, materiale o immateriale che sia, che deve alla propria qualità, alla propria bontà, al proprio valore e pregio, la ragione dell’essere stato conservato per essere affidato perché lo si possa, ancora, tramandare, in una staffetta senza fine che è la ragione principale a differenziare il genere umano dalle bestie. Ed ecco che “tradizionale” diventa sinonimo di “genuino”, “buono”, “sano”. Ma tradizione è anche parola avversata da chi cerca, comprensibilmente, quell’avanzamento che della tradizione dovrebbe essere il naturale antagonista: il progresso. Anche se, a ben vedere, non può esistere alcun progresso senza tradizione, perché, banalmente, non si può superare ciò che si è perduto senza cura.

La madre terra

La bella edizione di “Saboris Antigus” è un libro di ricette che vengono da due sub regioni, la Trexenta e il Sarcidano, di quel continente che è la Sardegna, isola antica e misteriosa, che dell’Italia è stata madre, in un qualche senso – dal regno di Sardegna i Savoia sono arrivati al regno d’Italia - ma che non si è mai troppo mescolata col figlio, affiancando al suo isolamento geografico quello del suo orgoglio indomito.

La squadra

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nella figura di Giuseppina Scorrano, responsabile della promozione turistica e territoriale del centro servizi della CCIAA, ha affrontato un lungo e complesso viaggio in nove villaggi del sud-est dell’isola, (Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas), e, da questi, ha tratto con un’operazione di ricostruzione e collazione delle memorie popolari, 18 ricette della tradizione preparate da Chiara Cogotti e 9 ricette rivisitate dagli chef Davide Atzeni, Riccardo Massaiu e Marina Ravarotto, tutte corredate dalle suggestive foto di Francesco Pruneddu.

La nostra storia

Piatti di sapori antichi perché scevri dagli stigmi della cultura moderna. I concetti, a noi oggi così familiari, di kilometro zero, di vegetarianesimo, di bio, erano estranei alle culture popolari e contadine. Tutti i prodotti della terra erano fatti nel podere di casa, erano privi di qualsiasi contaminazione chimica e ciascuno dei nostri nonni sarebbe semplicemente inorridito dall’obbligo, morale o salutistico, di non mangiare carne o pesce. E, forse, nessuno aveva le strane allergie alimentari che oggi angustiano molti di noi. Tra i patrimoni immateriali della cultura contadina, cioè della cultura dell’Italia sino al boom degli anni ’60, senza alcun dubbio, c’è il cibo. La scelta degli alimenti, della loro conservazione, del modo di condirli, cuocerli, servirli. Raccogliere dalla viva voce dei protagonisti della Sardegna dei centenari le ricette, portarle ad unità e sottoporle, come sarebbe giusto dire, alla prova del fuoco è il grande lavoro che ha animato questa guida che racconta, dietro il percorso della preparazione de su succu de Santa Maria, dei sitzigorrus cun fregula o del gateau, la storia di un territorio, di una comunità, le storie di speranze e delusioni, di feste e preghiere, di alternarsi di stagioni della campagna e della vita. Dietro ogni piatto, una piccola poesia da riscoprire.

