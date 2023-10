Saboris antigus con migliaia di visitatori 

Successo confermato per la giornata di apertura della manifestazione Saboris Antigus a Gergei. Migliaia le persone hanno riempito la strada principale del piccolo centro del Sarcidano. Portoni spalancati, cortili allestiti, in mostra uno spaccato della tradizione storica e culturale di Gergei. Decine i punti ristoro allestiti dalle attività commerciali del posto, dalle associazioni locali e dai cittadini per degustare i prodotti tipici locali, i cibi da strada e coinvolgere la gente nei laboratori manuali.

La musica itinerante, i gruppi folk, le maschere tipiche hanno animato le vie del paese mentre la gente ha continuato a passeggiare, a girare nelle tante bancarelle disseminate lungo il percorso fino all’imbrunire. A chiudere la festosa giornata lo spettacolo pirotecnico e la musica dedicata ai più giovani.

