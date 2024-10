Saboris Antigus, buon cibo e affari 

«Abbiamo posto un limite agli spazi per ambulanti e punti di ristoro. Ci fermiamo a 150, ma le richieste sono state quasi il doppio». Rossano Zedda, sindaco di Gergei, ricopriva l’incarico di primo cittadino anche nel 2011 quando nacque Saboris Antigus, la rassegna itinerante che prende il via domenica proprio nel paese del Sarcidano conosciuto per le sue eccellenze alimentari. «Ormai è la festa più attesa – commenta – soprattutto per gli emigrati che rientrano proprio in questa occasione. Domenica ci saranno 18 punti di ristoro, tantissimi espositori e almeno 100 persone mobilitate nell’organizzazione». Il conto alla rovescia sta per terminare. Soprattutto per quelle persone che aspettano la sagra per arrotondare il reddito. «Non saprei quantificare il giro d’affari – aggiunge Zedda – di sicuro sono cifre importanti. Un barista mi ha raccontato che soltanto con i soldi ricavati dalla vendita dei caffè ha pagato la Tari e altri tributi comunali».

Rassegna itinerante

Si parte domenica a Gergei, poi nel mese di novembre sarà la volta di Selegas (3), Serri (10), Siurgus Donigala (17) e Gesico (24). Quattro gli appuntamenti a dicembre: Suelli (1), Guasila (8), Nurri (15) e gran finale a Mandas (22). Anche quest’anno tutti i paesi di Trexenta e Sarcidano che aderiscono all’iniziativa puntano sul cibo. «Ci sarà una delegazione di Creta che verrà nel nostro paese, a Nurri e Gergei – commenta Alessio Piras, sindaco di Selegas – siamo tutti mobilitati per Saboris Antigus. Ci saranno 180 espositori».

La grande invasione

Dopo le prime edizioni all’insegna dell’entusiasmo e dell’improvvisazione la rassegna è cresciuta. «La promozione, curata dalla Camera di Commercio, ha dato ottimi risultati», affermano i sindaci. «È stato importante anche il contributo dei social – dice Antonello Perra, primo cittadino di Siurgus Donigala – lo scorso anno abbiamo registrato 20mila presenze. C’erano 175 stand. L’organizzazione è molto impegnativa. Bisogna garantire la sicurezza dei visitatori».

«La rassegna cresce in continuazione. Alla nostra festa manca più di un mese, ma abbiamo tantissime richieste per spazi pubblici, punti di ristoro e ambulanti», sottolinea il sindaco di Suelli Massimiliano Garau. Nei nove paesi coinvolti nel circuito Saboris Antigus si stimano oltre 1500 richieste per stand e spazi pubblici. Lo sanno bene anche a Gesico: «Siamo reduci dalla festa di Sant’Amatore e dalla sagra delle lumache – sottolinea il sindaco Terenzio Schirru – dobbiamo riorganizzarci in tempi brevi per Saboris Antigus, ma fortunatamente c’è una grande collaborazione da parte di cittadini e associazioni». Guasila punta a replicare il successo dello scorso anno: «C’erano ventimila persone», dice la sindaca Paola Casula.

Prodotti locali

«Sono momenti importanti per far conoscere i nostri prodotti – commenta Umberto Oppus, sindaco di Mandas – questo circuito è cresciuto tantissimo. Si fa anche un’attività di promozione che poi dà i suoi frutti nel resto dell’anno. Quest’anno spazio come sempre ai nostri formaggi, al vino, a legumi e cereali e ovviamente agli spettacoli e all’intrattenimento che caratterizza Saboris Antigus sin dalle prime edizioni».

