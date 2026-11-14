Il centro storico di Siurgus Donigala accoglie una nuova edizione di Saboris Antigus, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e della memoria del paese. Oggi le vie del centro si trasformeranno in un percorso tra artigianato, laboratori e rievocazioni. Spazio a enogastronomia, lavorazione delle pelli, ricamo degli scialli e apicoltura, e alle visite alla chiesa di San Teodoro e al sito archeologico di Su Nuraxi. Alla Casa del Cacciatore sarà allestita la mostra fotografica “Siurgus Donigala tra 1800 e 1930”, mentre a Sa Omu de Su Conti saranno proposte un’esposizione dedicata alla Curatoria e la preparazione di un pranzo ispirato alla cucina dell’epoca. In programma anche la mostra delle maschere tradizionali Is Scruzzonis, mentre le strade saranno animate dai gruppi folk. Alla messa delle 9.30 nella parrocchia di San Teodoro seguiranno il concerto della Corale di Siurgus Donigala e la rievocazione di Sa lissia in s’arriu, l’antico rito del lavaggio della biancheria nel fiume. Alle 16 lo spettacolo comico di Marco Piccu, nei panni di Tizu Pibioni, dunque la sfilata de Is Scruzzonis e lo spettacolo pirotecnico. (sev.sir.)

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