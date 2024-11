Saboris Antigus ‘24 

Dedicato a tutti gli amanti del gusto. Saboris Antigus 2024 è iniziato con un evento speciale: il gemellaggio tra Selegas e l'Isola di Creta. Una nuova amicizia tra la Sardegna e la Grecia, suggellata ai fornelli dai cuochi sardi e dai cuochi greci, che si sono confrontati in un serratissimo show cooking. Dal maialetto, alle lumache sino ai dolci, vi mostreremo tutte le pietanze realizzate dai cuochi sardi e greci. Perché Videolina c'era e oggi alle ore 15.15 sulla prima televisione della Sardegna andrà in onda il racconto del gemellaggio di antichi sapori, realizzato da Andrea Serreli, Beppe Passavanti e Maurizio Olandi. Da non perdere.

