Sabina ha fretta e nasce sulla Statale 

Sabina non ha voluto aspettare l'arrivo a Cagliari: è nata in auto mentre mamma e papà attraversavano la Statale 125, diretti nel capoluogo per il

parto.

L'allarme è scattato appena la madre ha capito che non c'era più tempo di arrivare in ospedale. E subito è scattato il piano di emergenza coordinato dalla Centrale del 118.

La bambina è nata alle 15.50, sulla nuova Orientale sarda all'altezza di Costa Rei. La mamma e la neonata sono state subito prese in carico da un'ambulanza di base dislocata nella vicina località di mare, e dai medici dell'elisoccorso atterrato poco dopo su un campo accanto alla Statale per prestare le prime cure.

I carabinieri di San Vito sono intervenuti per aiutare in qualche modo le operazioni dirigendo il traffico.

Bimba e mamma stanno bene e sono state accompagnate al Santissima Trinità di Cagliari. Una storia a lieto fine. (red. pro.)

