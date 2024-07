Sabina è stata più forte dell’isolamento 

Doveva percorrere circa 110 chilometri per raggiungere il Santissima Trinità di Cagliari da Tertenia, dove abita, perché il punto nascita di Lanusei è chiuso da due anni. Ma durante il viaggio in auto, nella statale 125, ha partorito, assistita al telefono dai medici, poi ha raggiunto l’ospedale in ambulanza e con l’elisoccorso. «Io e mia figlia Sabina stiamo bene ma abbiamo rischiato tanto», racconta ora Daniela Mameli, 33 anni. «Bisogna riaprire la Pediatria in Ogliastra». Intanto i sindacati dei medici contestano il decreto sulle liste d’attesa. «Inutile se non si fanno assunzioni».

