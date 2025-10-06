Sabelli: «L’indagine non è chiusa» 

«L’operazione è ancora in corso». Il procuratore della Repubblica di Cagliari e Capo della Direzione distrettuale antimafia della Sardegna, Rodolfo Sabelli, sa bene che il blitz dei carabinieri ieri non completa un lavoro, ma semmai apre altri filoni d’inchiesta. Troppe le armi trovate dai carabinieri in questi anni d’indagini, alcune delle quali da guerra, che non consentono agli inquirenti di abbassare la guardia. «È importante», spiega, «che nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari siano state trovati armi e ulteriore stupefacente che si aggiunge a chili e chili di cocaina già sequestrati prima dell’ordinanza».

Per il capo dell’Antimafia sarda sarebbero due le piste investigative che avrebbero portato all’individuazione delle organizzazioni criminali sgominate ieri con la raffica di arresti. «Parliamo sempre di ipotesi», prosegue Sabelli, «una è che esista un gruppo dedito alla commercializzazione che riceve la sostanza stupefacente procurata anche grazie a contatti con la trafficanti albanesi, soprattutto grazie a rapporti con soggetti presenti in Toscana e nel Veneto; mentre un secondo gruppo si occupa del trasporto con i camion, anche adattati con doppifondi».

Il comandante provinciale dei carabinieri, il generale Luigi Grasso, si è poi congratulato con i carabinieri di Carbonia, in particolare con gli investigatori del Nucleo Operativo, che hanno lavorato in segreto per anni ad alcune delle inchieste più delicate sul narcotraffico isolano. «I nostri uomini hanno mostrato una grande professionalità», chiarisce, non nascondendo l’orgoglio per il successo raggiunto, «hanno impiegato ingenti risorse, una grande dedizione e una passione che veramente sono da sottolineare». Il generale ha poi ribadito come, solo nell’ultimo anno, i militari che fanno capo al Comando provinciale di Cagliari abbiano sequestrato oltre una tonnellata di droga.

Il colonnello Daniele Credidio, comandante del Reparto operativo provinciale dell’Arma, è tornato invece sulle armi recuperate, alcune delle quali micidiali. «È stato possibile», rimarca l’ufficiale, «togliere dalle strade e dalle mani di chi avrebbe potuto utilizzarle, delle armi dal calibro e dalla pericolosità notevoli». A preoccupare sono soprattutto i kalashnikov, la mitraglietta e il lanciagranate sequestrati dai militari sia nel corso dei 5 anni dell’indagine che nel blitz di ieri mattina, concluso con decine di perquisizioni in tutta la Sardegna.

