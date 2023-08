Sabelli: «Archiviamo oltre il 60 per cento dei procedimenti»  

«La percentuale di archiviazioni oscilla fra il 60 e il 70%, ma con la riforma dell’articolo 408 del Codice di procedura penale l’azione penale verrà esercitata quando c’è una ragionevole previsione di condanna e non più quando ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Questo, in prospettiva, porterà ad un aumento dei casi di archiviazione, con riduzione delle sentenze di assoluzione». Il Procuratore Capo, Rodolfo Sabelli, sembra certo degli effetti positivi della cosiddetta riforma “Cartabia” sulla possibilità dei pm di chiedere più archiviazioni, tagliando così molti procedimenti con assoluzione pressoché scontata.

«La celebrazione del processo a distanza di anni dai fatti», aggiunge, «come accade proprio per i giudizi monocratici a citazione diretta a causa dei tempi lunghi di fissazione della prima udienza per il sovraccarico dei ruoli, favorisce l’evaporazione della prova dichiarativa. Inoltre, fisiologicamente, per il carattere accusatorio del rito, gli elementi in base ai quali il pm valuta se esercitare l’azione penale, sono in gran parte diversi da quelli acquisiti in dibattimento, sui quali poi il giudice emette sentenza». Per un’analisi p iù precisa bisognerebbe, poi, disaggregare le assoluzioni da i casi di messa alla prova, tenuità del fatto, depenalizzazione e remissioni di querela.

