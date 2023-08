Sabbia e conchiglie rubate tornano nei loro luoghi d’origine 

C’erano tutte le spiagge più belle nelle bottigliette sequestrate nell’area partenze dell’aeroporto di Cagliari-Elmas in questi ultimi mesi: Porto Giunco, Cava Usai, Cala Caterina, Campulongu, Fortezza Vecchia. Sabbia e conchiglie, e poi tanti sassolini per un totale di oltre una tonnellata. Tra domenica e lunedì gli attivisti della Guardie ambientali di Villasimius hanno riportato tutto al loro posto. «Ringraziamo tutti quelli che ci hanno messo nelle condizioni di riportare la sabbia e le conchiglie nel preciso luogo di origine – spiega Lino Cozzuto, presidente delle Guardie ambientali – a partire dal personale dell’aeroporto e dagli amici di “Sardegna rubata e depredata” fino ai tanti simpatizzanti che ci hanno dato una mano mettendoci persino a disposizione un gommone».

La quantità di sabbia sequestrata non accenna a diminuire nel tempo nonostante l’attività di sensibilizzazione e i controlli: «Siamo più o meno sugli stessi numeri dello scorso anno – aggiunge Cozzuto – per il momento abbiamo riportato sabbie e pietre spiaggia per spiaggia mentre le conchiglie sono state riversate in mare. Aspetteremo eventuali altri sequestri in aeroporto e entro ottobre, come ogni anno, finiremo l’opera di ripristino».

Da anni le Guardie Ambientali chiedono un ampliamento dei controlli per arginare il fenomeno.

