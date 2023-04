Sabbia e conchiglie restituite 

Un altro consistente carico di reperti marini è stato consegnato al Parco di Porto Conte dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli: 300 chili di materiale tra bottiglie piene di sabbia, buste colme di conchiglie e porzioni di roccia che i turisti in vacanza nell’Isola stavano per portare via come souvenir all’interno dei trolley e che il personale dell’Ufficio Dogane è riuscito a sequestrare.

L’iniziativa nasce in applicazione del protocollo d’intesa siglato tra Adm e l’ente parco e si inquadra nella più ampia attività che l’Agenzia sta portando avanti con il progetto “La Sardegna portala nel cuore”, proprio per la sensibilizzazione al deterioramento del territorio dovuto ai continui prelievi di sabbia, conchiglie e ciottoli. Presto i reperti affidati al Parco potranno essere ricollocati nel loro ambiente naturale, con il coinvolgimento delle scolaresche. L’Adm vigila costantemente nelle sedi portuali e negli aeroporti sardi, accertando le violazioni amministrative della legge regionale del 2017 la quale prevede una sanzione da 500 a 3000 euro per chiunque «asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare». (c.fi.)

