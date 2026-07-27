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Dorgali.
28 luglio 2026 alle 00:33

S’Abba Frisca nel gotha mondiale dei musei all’aria aperta 

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Il quotidiano El Pais premia il parco museo S’Abba Frisca con un importante riconoscimento. A 21 anni esatti dall’apertura, la struttura di Dorgali viene selezionata dalla principale testata spagnola tra i 10 migliori musei all’aria aperta del mondo. Tra i criteri che hanno guidato la scelta, la capacità di combinare cultura, paesaggio e attrattività e il lavoro di valorizzazione di stili di vita perduti, di edifici storici e dell’ambiente circostante. S’Abba Frisca è affiancata in questa classifica da alcune delle realtà più note del panorama mondiale come l’Edo Museum di Tokio, lo “Skansen” di Stoccolma e il “Bomas of Kenya” di Nairobi. Un ulteriore traguardo che arricchisce il lungo elenco di riconoscimenti nazionali e internazionali che il parco museo ha collezionato in questi anni e dà visibilità all’intera Isola come destinazione turistica per il mercato spagnolo.

«Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e conferma la bontà del grande lavoro svolto da 50 anni nella valorizzazione di un importante presidio culturale e di una collezione etnografica che continua a crescere per valore e diversità, grazie al fondamentale contributo della comunità di Dorgali», spiega Laura Caterina Motzo, direttrice del parco museo. «Tra spazi interni e all’aria aperta, l’itinerario naturalistico ed etnografico racconta la Sardegna tra il 1650 e il 1930 e descrive anche il legame storico tra l’Isola e la penisola iberica, cosa molto apprezzata dai sempre più numerosi visitatori in arrivo dalla Spagna».

L’offerta si arricchisce ogni anno con nuovi spazi espositivi, laboratori didattici, animazione di arti e mestieri e attività di catalogazione e digitalizzazione delle collezioni. Di recente il riallestimento della cucina del pane carasau con nuovi reperti e una migliore fruibilità. Verrà inaugurato il 15 agosto con il “museo vivente” che ogni anno porta gli artigiani del territorio negli spazi museali. Aperto nel giugno 2005, il parco museo è punto di riferimento per il turismo di prossimità, la didattica scolastica e i visitatori del centro Europea e nord America che amano spazi culturali all’aria aperta.

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