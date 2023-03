Sabato si gioca: in campo Atalanta Inter e Juventus 

La corsa verso la qualificazione Champions, quella all’Europa e alla salvezza riparte dai tre anticipi in programma sabato. Si comincia alle 15 con Cremonese-Atalanta, match che non dovrebbe regalare sorprese: i grigiorossi sono ultimi in classifica e hanno all’attivo una sola vittoria, mentre i bergamaschi non possono permettersi passi falsi per non compromettere le chance di arrivare al quarto posto ora occupato dal Milan 3 punti più su. Ma gli uomini di Ballardini sono da prendere con le molle e si sono dimostrati capaci di eliminare in Coppa Italia Napoli e Roma.

Alle 18 toccherà a Inter e Fiorentina, con i nerazzurri che dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu, infortunatosi nel match tra la Turchia e la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024. Il centrocampista ha avuto un problema alla coscia destra ed eseguirà gli opportuni accertamenti oggi: rischia di star fuori per due settimane e potrebbe rientrare per la gara di ritorno in Champions con Benfica. Un problema in più per il tecnico Simone Inzaghi, già al centro delle polemiche per un campionato che i nerazzurri vivono non da protagonisti. La nota positiva è Romelu Lukaku, che ha realizzato le tre reti con cui il suo Belgio ha battuto in trasferta la Svezia e, in amichevole, uno dei gol nel 3-2 in amichevole contro la Germania. La punta torna a Milano carica per affrontare una Fiorentina che nelle ultime settimane sembra aver trovato la giusta forma ed è risalita in classifica. La formazione del tecnico Italiano è nona a soli 4 punti dalla Juventus, al momento qualificata in Conference League.

Proprio i bianconeri chiuderanno il sabato di anticipi ospitando allo Stadium il Verona. Anche Allegri riabbraccia un attaccante andato a segno nelle due partite di qualificazione con la Nazionale, il serbo Dusan Vlahovic, e punta a proseguire la rimonta che la vede lontana sette punti dalla zona Champions e 4 da quella dell’Europa Leage nonostante la penalizzazione (-15) inflitta dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Gli scaligeri sono terz’ultimi ma nelle recenti sfide hanno creato molte difficoltà alla Juventus.

Domenica la Roma ospiterà una disperata Sampdoria mentre la Lazio farà visita al Monza.

