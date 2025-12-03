VaiOnline
San Martino.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Sabato sera il concerto in chiesa 

Sabato alle 19 nella chiesa di San Martino il Touring club italiano “Aperti per voi” in collaborazione con l’associazione “Arte in musica” e nell’ambito della Rassegna organistica internazionale del Festival del Mediterraneo organizza un concerto d’organo del maestro Fabio Frigato.

«Il programma prevede musiche eseguite sull’antico organo Lazzari della seconda metà del XVIII secolo del quale il maestro Frigato nel corso della serata spiegherà il funzionamento e le peculiarità. L’ingresso è libero e gratuito», sottolineano gli organizzatori.

Non solo questo appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica. «Il Touring club di Oristano, da sempre impegnato nella promozione culturale del patrimonio artistico locale tramite i volontari, ricorda le aperture al pubblico martedì e giovedì della chiesa di San Martino e di mercoledì e sabato della chiesa del Carmine (sempre dalle 10.30 alle 12.30)», si ricorda infatti in una nota dell’associazione. ( m. g. )

