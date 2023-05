Sabato sera al Tardini la sfida di ritorno 

Una notte per festeggiare, certo. Ma la sfida col Parma non è finita e, anzi, la sfida è ancora tutta da giocare, col ritorno in programma sabato sera al Tardini. Ma la vittoria di ieri mette il Cagliari in condizione di giocare per due risultati su tre, visto che ora anche il pareggio manderebbe i rossoblù in finale.

Si riparte

Oggi subito in campo ad Asseminello. Un defaticante per chi ieri ha partecipato alla rimonta con i ducali, seduta normale per gli altri. Unici assenti i soliti Capradossi e Falco. La gara col Parma non ha provocato infortuni, con cambi dettati solo da scelte tattiche. E anche dal punto di vista disciplinare, restano in diffida i soli Dossena e Kourfalidis, ammoniti nel preliminare col Venezia. Domani sera, poi, Ranieri manterrà la promessa fatta a quei tifosi che una settimana fa non avevano potuto partecipare all'allenamento del mattino. I rossoblù, infatti, svolgeranno una seduta alla Domus a porte aperte, alle 18.30, col pubblico che dovrebbe avere ancora a disposizione la curva nord.

Un'occasione per sostenere ancora la squadra in vista del ritorno col Parma e dare una nuova spinta per una gara che deciderà il destino della stagione del Cagliari. Prima dell'allenamento, Ranieri incontrerà la stampa. Venerdì si tornerà a lavoro ad Asseminello, con rifinitura al mattino e la partenza per Parma nel tardo pomeriggio. Sabato alle 20.30, poi, il match di ritorno al Tardini. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA