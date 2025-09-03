Sabato riapre il Piccolo Auditorium 

Alla presenza del sindaco Massimo Zedda, dell’assessora regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Ilaria Portas, e dell'assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe, l’amministrazione comunale riapre in via eccezionale le porte del Piccolo Auditorium che sarà intitolato a Sergio Atzeni. La serata, dal titolo, “Sulla terra leggeri - Sergio Atzeni 30 anni dopo”, inizierà con gli interventi della famiglia dello scrittore e di alcuni amici e compagni di scuola del Liceo Siotto, nel segno di un ricordo intimo e autentico.

L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, è possibile prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite.

