Sabato Raw Power, Cripple Bastards,  GoG e Manu Pes 

Sabato varie sfumature di rock animeranno il centro di Genoni a partire dalle 22. In programma la XIV edizione del Rock in Genoni - Memorial Mattia Sedda. La rassegna, con ingresso gratuito, si terrà nella piazza ex scuole elementari, in via Roma.

Direttamente da Asti, i Cripple Bastards, un gruppo musicale grindcore formatosi nel 1988 che ha inciso sette album in studio, con testi spesso estremamente duri e polemici. Dalla bassa Reggiana, arrivano a Genoni i Raw Power, gruppo hardcore punk fondato nel 1981, che nel corso dei 30 anni di carriera ha diviso il palco con numerosi gruppi del panorama internazionale. Da Cagliari un tocco di punk r’n’r con Gods of Gamble e, sempre dal capoluogo sardo, l’instrumental Manu Pes rock band per una serata imperdibile all’insegna della musica rock. Durante il concerto, l’organizzazione ha predisposto aree food, drink e beer.

RIPRODUZIONE RISERVATA