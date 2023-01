Sabato niente scuola per contenere i costi «No agli orari estremi» 

Nel gergo calcistico lo chiamerebbero “schema a cinque”: si fa lezione dal lunedì al venerdì, e il sabato è libero per tutti. Messa così, la scelta di un numero sempre maggiore di scuole di rinunciare a fare lezione il sabato e condensare le 30 o 34 ore settimanali (negli istituti tecnici) in cinque giorni (senza servizio mensa, riservato, per questioni di costi, al tempo prolungato) sembra una buona notizia. Invece a sentire genitori, psicologi, nutrizionisti e sindacalisti «è una follia», tuona Nicola Giua, Cobas scuola Sardegna. «Una follia, soprattutto per i bambini della primaria che si vedono costretti a rimanere in classe per sei ore al giorno, con tutte le conseguenze del caso sul rendimento e sulle difficoltà legate alla corretta alimentazione. I bambini avranno due pause per la merenda e il pranzo in un orario, se va bene, ben oltre le 14. Tutto questo sta accadendo solo perché lo Stato deve risparmiare», aggiunge.

Cosa sta accadendo

Dopo il Covid, la scuola non credeva che il nuovo tema portante, e asfissiante, sarebbe stato il gas di Putin. Il gas che non c’è, che costa troppo. E che piano piano fa chiudere gli istituti il sabato. Per risparmiare, non per il virus. Già a settembre, il ministero dell’Istruzione aveva inviato una circolare alle scuole invitandole (non obbligandole) a decidere come affrontare la crisi energetica a scuola. In pratica, se un istituto non avrà risorse sufficienti per pagare il combustibile, aumentato a causa della crisi ucraina, potrà decidere in autonomia di fermare le lezioni il sabato, ricomporre l’orario su cinque giorni, portare, magari, alle 14 e oltre l’uscita.

Le autonomie

Alcune scuole (vedi la secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Cagliari) hanno applicato “l’orario corto” già diversi anni fa, ben prima che venisse fuori il problema dei costi dell’energia. Molte altre (come la direzione didattica Giovanni Lilliu, sempre di Cagliari) lo hanno introdotto con diversi meccanismi, infine ci sono quelle che continuano a utilizzare il criterio delle cinque ore al giorno per cinque giorni e completano l’orario con i rientri serali. «All’istituto comprensivo di via Stoccolma», a Cagliari, dove il nuovo orario (8.15-14.15) entrerà in vigore il prossimo anno scolastico, «la decisione è stata presa a larga maggioranza, il 75% dei rappresentanti del consiglio di istituto», spiega Pino Aquila, portavoce regionale del coordinamento presidenti di consiglio di istituto. «È ovvio che due pause per la merenda per i più piccoli e l’uscita da scuola dalle 14.15, con il pranzo che viene ritardato, può creare qualche disagio. Ma questa è una delle soluzioni per ottemperare alle indicazioni del ministero e l’orientamento di molte scuole va verso questa direzione dell’orario “corto”».