Sabato lo scontro diretto in Calabria 

Dopo il tour de force, oggi e domani i rossoblù avranno due giorni di riposo e solo da lunedì si inizierà a pensare allo diretto con la Reggina, sabato 18 alle 16.15.

Sotto osservazione

Si teme per Luvumbo, in chiave Reggina: l’angolano è uscito per un problema alla coscia destra, a prima vista il suo recupero appare difficile. Così come per Rog, che punta al rientro dopo la sosta. Da valutare le condizioni di Kourfalidis, Pavoletti e Viola. Il greco è stato costretto a saltare la sfida con l'Ascoli per una botta al ginocchio rimediata a Brescia, mentre il capitano si dovrà sottoporre a nuovi controlli per verificare l'assorbimento dell'infiammazione alla caviglia infortunata. Resta invece impossibile prevedere il rientro dell'ex Bologna.

Anticipi e posticipi

Ieri la Lega di B ha deciso anticipi e posticipi dalla 13a alla 17a giornata. Alla 13a, Pisa-Cagliari si giocherà il lunedì di Pasquetta, il 10 aprile, alle 18. Nel turno successivo, ospiterà la capolista Frosinone sabato 15 alle 16.15. Per la 15a giornata, Parma-Cagliari si giocherà sabato 22 alle 14. Cagliari-Ternana della 16a giornata si giocherà domenica 30 aprile alle 16.15, per evitare la concomitanza con Sant'Efisio del primo maggio. Infine, venerdì 5 maggio alle 20.30 Perugia-Cagliari sarà l'anticipo della 17a giornata. (al.m.)