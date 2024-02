Sabato l’inaugurazione del monumento per i Martiri delle Foibe 

Figure senza volto, che lottano per liberarsi dalle catene. È la nuova scultura nel parco Martiri delle Foibe di Sestu, in via Leoncavallo. L’ha realizzata in questi giorni lo scultore sestese Benito Pili. Sabato alle undici l’inaugurazione in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime nelle foibe.

«Una zona un tempo degradata, che abbiamo restituito alla cittadinanza l'anno scorso», spiega la sindaca Paola Secci, «intitolandola alle vittime dei massacri subiti dai cittadini italiani tra il 1943 e il 1947 da parte dei partigiani jugoslavi». Una vicenda da non dimenticare.

«Le figure umane sono legate come le vittime delle foibe, che vennero buttate così in fondo a delle grotte; ma rappresentano anche la difficoltà di liberare la verità», spiega Pili, 51 anni. «Quando mi hanno chiesto di realizzare un’opera su questo ho visto che spesso vengono scolpite delle lapidi, io volevo fare qualcosa di più». Marmista per lavoro e scultore per passione, Pili ha realizzato molte opere esposte a Sestu e in molti altri luoghi della Sardegna, ritratti realistici o immagini più astratte. «Sono innamorato di quest’arte, amo l’odore della pietra come chi ama i libri ama quello della carta». (g. l. p.)

