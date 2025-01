Sabato la sfida col Milan 

Con il match di ieri a Monza si è concluso il girone d’andata. Ma il campionato certo non si ferma, anzi. Il Cagliari sarà in campo sabato sera a San Siro contro il Milan. Per questo, riprenderà la preparazione già questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini nella speranza di recuperare qualche infortunato.

Infermeria

Sotto osservazione Luvumbo, tradito da un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra nella partita contro l’Atalanta e prossimo ormai al rientro. Potrebbe aggregarsi al gruppo tra oggi e domani. Solita gestione chirurgica per Mina (alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro) che verrà “accompagnato” alla partita con un lavoro personalizzato. Jankto ha smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la trasferta in Brianza e potrà così riprendere gli allenamenti. Da verificare le condizioni di Ciocci e Kingstone, rimasti anche loro nell’Isola. La gara di ieri non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare: indolori i cartellini gialli di Piccoli e Mina.

RIPRODUZIONE RISERVATA