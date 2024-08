Sabato la notte è delle stelle cadenti  ma la visibilità migliore si avrà lunedì 

Stelle cadenti, uno spettacolo che l’uomo ammira dalla notte dei tempi interrogandosi sul cosmo. Scie luminose che all’improvviso attraversano il cielo notturno, scomparendo a volte con un flebile suono, le stelle cadenti sono state per millenni un grande mistero. Tradizionalmente il 10 agosto cade la Notte delle stelle cadenti, il momento per eccellenza per osservarle. Lacrime di San Lorenzo, così vennero chiamate in epoca cristiana. Coincidenti con il giorno del martirio del santo, nella cultura popolare il santo, arso vivo, pianse le sue lacrime che divennero luminose nella notte. Ma l’origine di queste stelle cadenti non è certo in un martirio di più di 1700 anni fa.

Storia

Fù l’astronomo italiano Giovanni Schiaparelli, a capire che le stelle cadenti del 10 agosto sono frammenti ghiacciati lasciati dalla cometa Swift-Tuttle. A contatto con l’atmosfera, questi piccoli pezzi di ghiaccio, che viaggiano ad oltre 180.000 km/h, bruciano e diventano luminosi, vaporizzandosi in pochi istanti. Nelle notti fra fine luglio e metà agosto, la Terra attraversa quello che resta della coda della cometa Swift-Tuttle dando origine allo sciame delle Perseidi, stelle cadenti che appaiono provenire dalla costellazione del Perseo.

Momento migliore

Osservabili per vari giorni, il massimo della loro visibilità coincide però con la notte del 12 agosto, quando più di 100 meteore potranno essere viste ad occhio nudo. Quest’anno le condizioni di visibilità saranno fra le migliori, complice l’assenza della Luna che tramonterà intorno alla mezzanotte. Da quel momento il numero delle Perseidi osservabili aumenterà, con un picco nel cuore della notte. Per poterle osservare bisognerà però usare alcuni semplici accorgimenti. Innanzitutto allontanarsi dai centri abitati e da fonti luminose dirette e abituarsi alla flebile luce delle stelle, mettendo da parte smartphone e tablet. Volgendo lo sguardo al cielo, basterà solo osservarlo, magari in direzione sud dove appaiono le scie più lunghe e godersi quindi lo spettacolo.

Appuntamenti

Saranno tanti i momenti organizzati in Sardegna per ammirare questo fenomeno. Il Planetario de L’Unione Sarda propone domenica un appuntamento nella sede di Cagliari, dove osservare le costellazioni e scoprire le comete e la Luna, che sarà osservata al telescopio. Ma il Planetario porta la scoperta dell’Universo oltre la città, organizzando osservazioni del cielo in tutta la Sardegna. Domani e sabato, si osserveranno le costellazioni, nebulose e ammassi di stelle dalla suggestiva cornice della Tomba di Giganti di Is Concias a Quartucciu. Mentre venerdì a Sedilo, nuraghe Iloi, ci si interrogherà sugli orientamenti astronomici dei nuraghi e si osserverà la Luna e Saturno al telescopio. Nella notte del 12 agosto, al Carolina Ranch a Sant’Antioco, si osserverà il tramonto della Luna sul mare per poi scoprire la magnificenza della Via Lattea e delle stelle cadenti. Infine il 14 agosto a Desulo, un appuntamento fra stelle, musica e gastronomia. Non ci resta quindi che volgere lo sguardo al cielo e cercare le stelle cadenti, pensando al nostro essere infinitamente piccoli, di fronte alla grandezza dell’Universo.

