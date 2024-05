Sabato la musica si spegne alle 3, prima deroga per chioschi e locali 

Musica sino alle 2 del mattino venerdì e domenica, sino alle 3 sabato, ma solo per il week end dal 31 maggio al 2 giugno. Prima deroga al regolamento comunale sui sottofondi musicali nei locali quartesi approvato a marzo in Consiglio comunale: il documento fissava lo stop alla musica a mezzanotte, con l’unica eccezione per i chioschi del Poetto ai quali veniva concessa un’ora in più nei fine settimana estivi.

Ieri il sindaco sindaco Graziano Milia ha firmato l'ordinanza che proroga ulteriormente l’orario per questo weekend festivo, destinata a tutti i locali della città, compresi gli stabilimenti balneari che somministrano alimenti e bevande: venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno gli intrattenimenti musicali sono consentiti sino alle 2 del giorno seguente, sabato 1 giugno sino alle 3. Limitazioni d’orario - viene specificato nell’ordinanza - che vengono estese anche alle emissioni sonore per manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate, anche al di fuori delle aree demaniali marittime. Inoltre - si legge nel documento - «dovranno essere rispettati i limiti del piano comunale di classificazione acustica». Di fatto una prima apertura verso i locali del lungomare, come già aveva annunciato lo stesso sindaco in Consiglio durante la discussione del regolamento.

